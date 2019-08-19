غدامس .. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

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احتضن المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة غدامس بدء امتحانات إتمام المرحلة الثانوية بشقيها العلمي والأدبي وتقدم للامتحان 78 طالبا و طالبة من مدرستى عبدالرحمن البوصيري الثانوية بنين ومدرسة الأمل الثانوية للبنات.

وتشكلت لجنة للإشراف على الامتحانات برئاسة الدكتور خالد بشير بالتعاون مع مراقبة التعليم غدامس ومكتب التفتيش التربوي ومكتب الخدمة الاجتماعية والصحية غدامس.

انطلقت الامتحانات بوجود العناصر الأمنية النظامية وبتظافر جهود اللجان والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي سارت الامتحانات على أكمل وجه باليوم الاول بتوفير كل ما يلزم الطلبة من مياه للشرب وخدمات لوجستية ونفسية وبوضع كل الاحتياطات الممكنة بتوفير مولد كهربائي لتلافي انقطاع التيار الكهربائي أثناء سير الامتحانات.

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