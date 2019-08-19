ترهونة .. معايدة للنازحين بمنتزه الشرشارة

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شهد منتزه عين الشرشارة السياحي في مدينة ترهونة حفل معايدة خصصته منظمة ابتسامة وطن لإدخال الفرح والمسرات لقلوب الأطفال والعائلات النازحة – بمناسبة عيد الأضحى.

أقيمت الاحتفالية بحضور النازحين من مناطق وأحياء الاشتباكات بمدينة طرابلس من عين زاره والخلة ووادي الربيع وغيرها من مناطق.

كما حضر الاحتفالية زوار من مدن الخمس وزليتن و مسلاته وبني وليد .. كما ساهمت الكثير من الشركات والجهات الراعية بتقديم عدة جوائز مميزة وهدايا منها

المكتب الإعلامي لمنتزه عين الشرشارة السياحي ومنظمة ابتسامة وطن وبعض من أصحاب المحال التجاريه على مستوى بلدية ترهونة.

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