اخبار ليبيا الان

ترهونة .. معايدة للنازحين بمنتزه الشرشارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهد منتزه عين الشرشارة السياحي في مدينة ترهونة حفل معايدة خصصته منظمة ابتسامة وطن لإدخال الفرح والمسرات لقلوب الأطفال والعائلات النازحة – بمناسبة عيد الأضحى.

أقيمت الاحتفالية بحضور النازحين من مناطق وأحياء الاشتباكات بمدينة طرابلس من عين زاره والخلة ووادي الربيع وغيرها من مناطق.

كما حضر الاحتفالية زوار من مدن الخمس وزليتن و مسلاته وبني وليد .. كما ساهمت الكثير من الشركات والجهات الراعية بتقديم عدة جوائز مميزة وهدايا منها

المكتب الإعلامي لمنتزه عين الشرشارة السياحي ومنظمة ابتسامة وطن وبعض من أصحاب المحال التجاريه على مستوى بلدية ترهونة. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك