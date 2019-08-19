ضبط أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية

ألقت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية.

وقال مدير الفرع عقيد اسامة الدرسي «بعد التحري والاستدلال من قبل إدارة المباحث الأحوال المدنية تمكنوا من القبض على المدعو (ه ع) مصري الجنسية، وذلك بعد أخذ الاذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام»، حسب الصفحة الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزور المتهم مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجوازات سفر بأسماء مختلفة، وفق الدرسي. الذي أشار إلى إجراء تحريات عنه لمدة 3 أشهر، حيث من المقرر تسليمه الى جهات الاختصاص بعد اخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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