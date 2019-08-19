مصري الجنسية..مباحث الأحوال المدنية بنغازي تضبط أكبر مزوري الشهادات والمستندات

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أن مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي تمكنت من القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية.

وقال مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي :”إنه بعد التحري والاستدلال من قبل إدارة مباحث الأحوال المدنية تمكنوا من القبض على المدعو (ه ع) مصري الجنسية، وذلك بعد أخذ الإذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام”.

وأكد الدرسي أن المدعو (ه ع) قام بتزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجواز سفر بأسماء مختلفة.

وأوضح مدير الفرع أن مباحث الأحوال المدنية تمكنت من القبض على المتهم بعد التحري عليه لمدة 3 أشهر في ضواحي مدينة بنغازي، وسيتم تسليمه إلى جهات الاختصاص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24