إقامة نقاط استيقاف أمنية في تاجوراء

قامت وحدة مُكافحة الإرهاب التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بعمل استيقافات أمنية في الفترة الليلة في عدة أماكن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مهام الوحدة تقتصر على ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون والمَطلوبين للعدالة، ومُتابعة ورصد أي أعمال إرهابية ومواجهة أي اختراق أمني قد يحدث كما تعمل على دعم باقي الوحدات التابعة للفرع والأجهزة الأمنية العاملة داخل بلديتي تاجوراء والقربوللي.

وأوضحت الوزارة أن الوحدة تتواصل مع غرفة العمليات والسيطرة التابعة للفرع لإبلاغ عن أي مستجدات أمنية قد تحدث داخل نطاق الحدود الإدارية لبلديتي تاجوراء والقربوللي بشكل كامل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا