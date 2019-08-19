مباحث الأحوال المدنية تقبض على مصري يزور المستندات الليبية

بنغازي-العنوان

ألقت عناصر مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي يوم الأحد القبض على مزور للشهادات والمستندات الليبية يحمل الجنسية المصرية.

ونقل مكتب الإعلام بالمصلحة عن مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي، قوله “إن عملية القبض جاءت بعد التحري والاستدلال لمدة ثلاثة أشهر من قبل إدارة مباحث الأحوال المدنية وأخذ الإذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام”.

وأضاف، ” أن مباحث الأحوال المدنية بعد التحري على المتهم تم القبض عليه بضواحي مدينة بنغازي، تمكنوا من القبض على المدعو (ه ع) مصري الجنسية، بتهمة تزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجواز سفر بأسماء مختلفة”.

وأكد، أنه سيتم تسليم المتهم إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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