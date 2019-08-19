انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بمدن بلدية الجفرة‎

انطلقت بكافة مدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء أمس الاحد امتحانات اتمام مرحلة التعليم المتوسط لنيل الشهادة الثانوية بقاعات الكليات المعتمدة داخل نطاق بلدية الجفرة.

وقال مراقب مكتب التعليم بالجفرة خليل على برول ان الامتحانات بدأت في أجواء آمنة ومستقرة توفرت فيها كل اسباب الراحة بما فيها عدم انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الى وجود خمسة لجان فرعية في كلية الآداب بهون ويمتحن امامها 300 طالب وطالبة وكلية ادارة الاعمال بودان 240 طالباً وطالبة وكلية الموارد الطبيعية بسوكنة 139 طالبا وطالبة وكلية هندسة النفط بزلة وبها 76 طالبا وطالبة فيما يمتحن 7 طلاب بمدرسة ابوبكر الصديق نظرا لبعد المسافة بين الفقهاء والكليات الموجودة بالمناطق الاخرى.

وبلغ اجمالي عدد الطلبة لهذا العام بالشهادة الثانوية 762 طالبا وطالبة بقسميها العلمي والادبي منهم طلبة المنازل وبعض الطلبة النازحين تم توفير جميع سبل الراحة لهم بما فيها توفير وجبات افطار خفيفة ولم يلاحظ وجود اي غياب.

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