تعليم الوفاق: تشكيل 10 لجان نوعية للإشراف على الامتحانات

أكد رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة على امتحانات الشهادة الثانوية أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الوزارة لمتابعة الامتحانات والتي أعدت منذ فترة سابقة من خلال الاجتماعات الخاصة بالمتابعة والإشراف على سير الامتحانات نفذت كما خطط لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن عتوق أكد خلال لقائه وزير التعليم عثمان عبد الجليل أن اللجنة العليا للامتحانات شكلت عشر لجان نوعية للإشراف والمتابعة كي تسير الامتحانات وفق ما خطط له من قبل الوزارة منها لجان انتهى عملها قبيل الامتحانات وهناك لجان سيبدأ عملها الآن، وتعتبر هذه اللجان هي حلقة وصل بين الطالب وولي الأمر وبين وزارة التعليم.

وعقب اللقاء قام الوزير رفقة رؤساء اللجان بجولة ميدانية داخل قاعات الامتحانات لتفقد سير الامتحانات.

وتوجه يوم أمس الاحد نحو 63089 طالبا وطالبة لإجراء الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018/201) منهم 51286 بالقسم العلمي و11805 بالقسم الأدبي من 65 بلدية ومنطقة تعليمية موزعين على 215 لجنة امتحانية.

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