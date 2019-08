سفير إرتيريا في ليبيا ينهي فترة عمله بالبلاد

التقى أمس الاحد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير دولة إريتريا في ليبيا عبدالله موسى.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه أجريت للسفير مراسم توديع بمناسبة انتهاء عمله كسفير لدولته بليبيا

وأشاد سيالة خلال مراسم التوديع بالعلاقات المتينة التي تربط دولة إريتريا بدولة ليبيا

من جهته ثمن السفير العلاقات الليبية الإريترية ووصفها بالعميقة ذات الجذور التاريخية.

وحضر مراسم التوديع مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية خليفة الرحيبي.

