البحرية الليبية: إنقاذ 37مهاجرا شمال الخمس

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، إنقاذ 37 مهاجر غير شرعي على متن قارب مطاطي، بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية.

وأوضح قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، الأحد 18 أغسطس 2019م. وبعد عملية البحث، وتمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي علي متنه عدد (37) مهاجر غير شرعي وذلك علي بعد (53) ميل شمال مدينة الخمس

وأشار قاسم، إلى أن المهاجرين من 7 جنسيات عربية وأفريقية 29 من السودان وواحد من مالي و 2 من موريتانيا وواحد من كينيا وواحد من الصومال و 2 من اليمن وواحد من نيجيريا .

وأفاد قاسم، بأن تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل حيث نقطة الإنزال وهناك قُدِمت لهم المساعد الإنسانية والطبية، ولم يتم استلامهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة بعد.

