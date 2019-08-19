الميهوب: هناك معلومات تثبت تمويل الرئاسي للميليشيات التشادية

اتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب حكومة السراج بتمويل المليشيات التشادية التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق، مؤكدا وجود معلومات تثبت ذلك.

وأوضح الميهوب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن أموال النفط تصل إلى المصرف المركزي، ليتم تمويل المليشيات بها عن طريق أسامة جويلي، مشددا على أن الجيش الليبي يتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في الجنوب الليبي، وأنه سيرد بقوة وحسم، كما توعد السراج بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للمليشيات الإرهابية القادمة من خارج البلاد.

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