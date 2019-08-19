غرفة التحكم بمنظومة الحساونة: الاستمرار بأعمال تعبئة المسار الأوسط

أخبار ليبيا24

أكدت غرفة التحكم الرئيسة في منظومة الحساونة سهل الجفارة على الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بن وليد وترهونة وسوق الخميس والهيرة وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وناشدت غرفة التحكم بحسب المكتب الإعلامي التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي جميع المدن والمشاريع الزراعية التعاون مع الجهاز لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه.

وثمّنت الغرفة جهود كل المهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنية وغرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها لكافة المدن.

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