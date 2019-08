اتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال ميهوب رئيس الوزراء فائز السراج وحكومته بتمويل “المليشيات التشادية”، التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق.

وقال الميهوب، في تصريح صحفي: ”لدينا معلومات مثبتة على تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه المليشيات عن طريق أسامة جويلي”، مضيفا “هذا المجلس (حكومة الوفاق) أصبح مجلسا إرهابيا وليس مجلسا للوفاق، وأنه لا يمثل ليبيا، خاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام”.

وأكد الميهوب على أن “الجيش يتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في جنوب الليبي، وأنه سيرد بقوة وحسم، كما انه سيحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للمليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا”.

The post الميهوب: الرئاسي أصبح مجلسا إرهابيا ولا يمثل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية