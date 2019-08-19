جلسة للنواب دون الكشف عن جدول أعمالها

يعقد أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق في الشرق الليبي.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب دعت الأعضاء لحضور جلسة اليوم الإثنين دون الكشف عن جدول أعمالها.

واتفق أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة الشهر الماضي على العمل على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة مع التأكيد على أن يُنجز ذلك في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.

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