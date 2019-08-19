مساع لإعمار البنية التحتية للكهرباء في سرت

قام مدير إدارة متابعة مشروعات التوزيع المهندس عمران فحجان بزيارة إلى مدينة سرت لمعاينة محطات الكهرباء والوقوف على المتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز لاحتياجات المحطات

وتأتي زيارة فحجان التي رافقه فيها عدد من المهندسين والمختصين بالشركة في إطار جهود الشركة العامة للكهرباء لإعادة إعمار البنية التحتية لشبكة كهرباء مدينة سرت حيث شملت محطات جارف والحي الصناعي والطويلة وحي الـ700 وحدة سكنية والسواوة إلى جانب محطة المياه والتحلية بالمدينة.

و العاملون بالشركة العامة للكهرباء الليل بالنهار في ظروف استثنائية من أجل توفير التيار الكهربائي لكافة المدن والمناطق الليبية، حيث قامت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع سرت ببدء أعمال الصيانة لمحطة 32 في حي 700 لإجراء مد وصلتين حراريتين للكابل وإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة كما قام موظفو دائرة توزيع كهرباء الرحيبات بمد كوابل للضغط العالي إلى الشبكة العامة.

ولا تزال الاعتداءات مستمرة وشبه يومية على العاملين بالشركة العامة للكهرباء والتي كان آخرها قيام مجموعة خارجة عن القانون بالدخول إلى مقر دائرة توزيع حي الأندلس والسطو على العاملين بالدائرة وسرقة نقودهم وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ولاذوا بالفرار.

وتعيق مثل هذه الأمور في بعض الأحيان أعمال الموظفين بدوائر التوزيع غير أن كل هذه الاعتداءات لا تمنع كافة العاملين بكافة الفروع والدوائر من بذل قصارى جهودهم من أجل توفير التيار الكهربائي لكل منزل.

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