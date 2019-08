القبض على مصري يزور المستندات الليبية

تمكن عناصر مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي، الأحد من القبض على مزور للشهادات والمستندات الليبية يحمل الجنسية المصرية.

ونقل مكتب الإعلام بالمصلحة عن مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي، قوله “إن عملية القبض جاءت بعد التحري والاستدلال لمدة ثلاثة أشهر من قبل إدارة مباحث الأحوال المدنية وأخذ الإذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام”.

وتابع، ” أن مباحث الأحوال المدنية بعد التحري على المتهم ألقت القبض عليه بضواحي مدينة بنغازي، بتهمة تزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجواز سفر بأسماء مختلفة”.

وأشار الدرسي، إلى أنه سيتم تسليم المتهم إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة

