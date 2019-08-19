المسماري يدعو أهالي مصراتة لرفض تصريحات الغرياني وباش آغا

بنغازي-العنوان

طالب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أهالي مصراتة بألا ينصاعوا لتصريحات المفتي “المعزول” الصادق الغرياني ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باش آغا.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي يوم الأحد من بنغازي إن قاعدة مصراتة دشنت منشآت عسكرية جديدة وسيتم تحويلها إلى قاعدة تركية.

وأضاف، أن استهداف تلك المنشآت من قبل سلاح الجو كانت ضربة استباقية لضمان عدم استخدامها ضد القوات المسلحة.

من جانبها أصدرت غرفة العمليات الرئيسة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في وقت مبكر من يوم الأحد بيانًا أعلنت فيه تنفيذ سلاح الجو ضربات ناجحة ودقيقة في مصراتة.

وقال البيان، “إن الغارات استهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة من طراز “بايرقدار TB2” في الكلية الجوية مصراتة”.

وأكد، أن هذا الاستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين.

وأضاف البيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم يكن في نيتها استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، جعلها مضطرة إلى استهدافها باعتبارها أصبحت هدفًا مشروعًا للسلاح الجوي.

وأكد البيان، أن استمرار استضافة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفًا عسكريًا مشروعًا لقواتنا المسلحة، غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرة القوات المسلحة لها ويجعلها تتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي.

هذا وأكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

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