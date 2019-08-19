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فارس: سيطرة جماعة الاخوان على مؤسسة النفط والمصرف المركزي في ليبيا يقلق واشنطن واوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقارير لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي تشير إلى أن العمليات الارهابية الجهادية في جنوب ليبيا تمولها فرعي مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس.

فارس أشار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االإجتماعي “تويتر”أمس الأحد أن الوطنية للنفط ومركزي طراببلس يقعان تحت سيطرة الاخوان المسلمين.

فارس إختتم تغريدته بالقول :”إن هذا التطور مقلق بالنسبة الى اوروبا والولايات المتحدة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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