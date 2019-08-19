فارس: سيطرة جماعة الاخوان على مؤسسة النفط والمصرف المركزي في ليبيا يقلق واشنطن واوروبا

ليبيا – قال وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقارير لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي تشير إلى أن العمليات الارهابية الجهادية في جنوب ليبيا تمولها فرعي مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس.

فارس أشار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االإجتماعي “تويتر”أمس الأحد أن الوطنية للنفط ومركزي طراببلس يقعان تحت سيطرة الاخوان المسلمين.

فارس إختتم تغريدته بالقول :”إن هذا التطور مقلق بالنسبة الى اوروبا والولايات المتحدة”.

بناء على تقارير لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان الليبي يبدو ان العمليات الارهابية الجهادية في جنوب ليبيا تمولها فرعي مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس وهما تحت سيطرة الاخوان المسلمين. ان هذا التطور هو مقلق بالنسبة الى اوروبا والولايات المتحدة. — Walid Phares (@WalidPhares) August 18, 2019

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