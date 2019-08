المتوسط:

عقد اللواء محمد المنفور آمر غرفة السلاح الجوي بالجيش اجتماعا مع العميد مختار فرنانه آمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية بحضور مدير مديرية باطن الجبل عبدالحميد علي براق.

وناقش الحضور مستجدات معركة طرابلس وسبل تطوير أداء قوات الجيش التي تقاتل في العاصمة والتعامل مع الجماعات المسلحة.

