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هل تستجيب مصراتة لدعوة الجيش لها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24-خاص

وجه الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري رسالة مهمة إلى أهالي مصراتة، طالبهم خلالها إلى عدم الانصياع لتصريحات المفتي “المعزول” الصادق الغرياني ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا.

المسماري قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن “على أهالي مصراتة ألا ينصاعوا لتصريحات الغرياني وباشاغا”.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان القيادة العامة للجيش الوطني عدم نيتها استهداف مصراتة ومرافقها، لولا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، جعلها مضطرة إلى استهدافها باعتبارها أصبحت هدفًا مشروعًا للسلاح الجوي.

وقال قيادة الجيش في بيان يوم الأحد “إن استمرار استضافة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفًا عسكريًا مشروعًا لقواتنا المسلحة، وأن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق سيغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو”.

 

 

 

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  • سياتى اليوم الذى يحرق فيه المصاريت اوكار الاخوان ومعابد المرشد الضال للتطهر مصراطة من هذا السرطان اللعين الذى تخلصت منه دول مجاورة فى مصر والسودان وحبسوا شياطين الخوان عملاء بنى صهيون كونوا مع وكلاؤهم فى تركيا وقطر تحالف ضرار للتفريق بين المسلمين وكما فعل صحابة رسول الله بامر منه هدموا واحرقوا مسجد ضرار وهذا واجب الان وفرض على اهالى مصراطة احراق اوكار الشيطان والا فجميع المدن الليبية ستزحف الى مصراطة وتقوم باحراقها جميعا لانها ستصبح مدينة ضرار

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