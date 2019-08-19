القبض على أحد أكبر مزوري المستندات في بنغازي

تمكنت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي من القبض على أحد أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية حسبما أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي.

وقال مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي، إنه بعد التحري والاستدلال من قبل إدارة المباحث الاحوال المدنية تم القبض على المدعو (ه ع) مصري الجنسية في ضواحي مدينة بنغازي، وذلك بعد التحري عليه لمدة 3 أشهر وأخذ الاذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام.

وأكد الدرسي أن المتهم قام بتزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجوازات سفر بأسماء مختلفة.

وأوضح الدرسي أنه سيتم تسليم المتهم إلى جهات الاختصاص وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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