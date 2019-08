مستشار ترامب السابق: تمويل “مركزي طرابلس” للإرهاب يثير قلق أمريكا

المتوسط:

أكد وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تقارير لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب الليبي تشير إلى أن العمليات الإرهابية الجهادية في جنوب ليبيا تمولها فرعي مؤسسة النفط والبنك المركزي في طرابلس.

وقال فارس، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أن ” الوطنية للنفط ومركزي طراببلس يقعان تحت سيطرة الاخوان المسلمين”.

وأضاف فارس، أن ” هذا التطور مقلق بالنسبة الى اوروبا والولايات المتحدة”.

