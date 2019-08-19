سلطنة المسماري: النواب يتوافدون إلى مقر البرلمان لحضور الجلسة المزمع عقدها

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن أعضاء المجلس بدؤوا بالتوافد إلى قاعة الاجتماعات لحضور الجلسة المزمع عقدها اليوم.

وأوضحت المسماري في تصريحات لقناتنا أن النواب سيجتمعون اليوم بناء على الدعوة التي وجهتها لهم رئاسة المجلس نهاية الأسبوع الماضي.

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