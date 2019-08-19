اخبار ليبيا الان

سلطنة المسماري: النواب يتوافدون إلى مقر البرلمان لحضور الجلسة المزمع عقدها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن أعضاء المجلس بدؤوا بالتوافد إلى قاعة الاجتماعات لحضور الجلسة المزمع عقدها اليوم.

وأوضحت المسماري في تصريحات لقناتنا أن النواب سيجتمعون اليوم بناء على الدعوة التي وجهتها لهم رئاسة المجلس نهاية الأسبوع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك