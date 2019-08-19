رئيس المجلس التسييري طبرق يعلن موعد عودة المياه

أعلن رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، عودة المياه إلى الأحياء خلال الـ24 ساعة المقبلين، بعد شكاوى المواطنين بنقص المياه الأيام الماضية.

وكشف رئيس المجلس عن سبب نقص المياه، مشيرا إلى وجود عطل في أحد الغلايات بمحطة التحلية، وقد تم استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح العطل، وفق بيان للمجلس نشر على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال بوالخطابية، «بإذن الله خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ستعود المياه إلى الأحياء وفق خطة شركة التحلية»، لافتا إلى «أن هذه الشركة من الشركات المتعاونة مع البلدية وتعمل مع الصالح العام (…) بخلاف ما يدور في شركة المياه والصرف الصحي» وفق قوله.

يذكر أن المجلس التسييري طبرق، قد وجه في يوليو الماضي، «إنذارًا أخيرًا» لموظفي شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة «المتغيبين عن العمل»، بعد شكاوى كثيرة مقدمة من المواطنين بشأن عدم وصول مياه الشرب إليهم وتكرار الأعطال في شبكة المياه وفيضان المجاري في أحياء كثيرة من المدينة، التي يعمل على صيانتها بعض مستخدمي الشركة والمتطوعون الخيرون.

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والشهر الماضي، ركبت شركة المياه والصرف الصحي بمدينة طبرق، صمامات جديدة لتوصيل مياه الشرب لحي المنارة ووسط المدينة بعد انقطاع المياه على هذه المناطق لأكثر من ثلاثة أشهر.

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