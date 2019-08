المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري، أن النواب سيبحثون خلال جلسة اليوم الاثنين عددا من الموضوعات بينها المبادرة المصرية باعتبارها مبادرة محوريه وجوهريه وموضوعيه يمكن البناء عليها في حل الازمه الليبية خاصة وأن مصر تلعب دورا في استقرار ليبيا وليس لها مآرب في ذلك.

ورجح الشاعري في تصريح للمتوسط أن تكون جلسة اليوم تشاورية يجري خلالها بحث الدعم التركي المباشر للعناصر المتطرفة في ليبيا حيث قامت بإرسال سفن محمله بالأسلحة الفتاكة من جميع الأنواع ومعدات عسكرية وعتاد حربى كذلك طائرات بدون طيار ٤مدرعات عسكريه بالإضافة لإرسال ضباط وجنود للمشاركة والتدريب كذلك الدعم اللوجستى لجميع التخصصات العسكرية والدعم الإلكتروني لها.

وأوضح الشاعري أن النواب سيبحثون أيضا مطالبات الحكومة المصرية بضرروة الغاء الرسوم المفروضة على الليبيين مشيرا إلى أن الجانب الليبي قدم مذكرة إلى اللجنة الوطنية المصرية بشأن الملف الليبي برئاسة اللواء عمر فهمى لافتا إلى أن رئيس اللجنة قال إن هذه ليست مطالب بل أمر لازم التنفيذ وقد أحيلت المذكرة إلى مجلس النواب المصري لافتا إلى أن مجلس النواب لديه مقترح للاجتماع مع اللجنة الوطنية المصرية للتأكيد على هذه المطالب والتواصل معهم بهذا الخصوص.

ولفت الشاعري إلى أن النواب سيبحثون أيضا عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حيث أنه إلى الآن إنساني وليس لديها حلول للمشكلة الليبية مشيرا إلى أن الحل النهائي عند الليبيين وداخل البلاد.

وأوضح الشاعري أن النواب سيبحثون أيضا الاستعدادات لما بعد تحرير طرابلس وحيث سيجري اختيار حكومة وحده وطنيه تضم كل الليبيين من الشرق والغرب الجنوب والاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا الشاعري أهالي طرابلس للتعاون مع الجيش للانقضاض على المليشيات داخل طرابلس لضمان عدم المساس بالمدنيين

The post الشاعري يكشف لـ “المتوسط” جدول أعمال مجلس النواب اليوم الاثنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية