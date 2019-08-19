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ليبيا على طاولة حوارات بوتين وماكرون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في العاصمة باريس لإجراء مباحثات تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أكد في وقت سابق أن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، كما تعد لاعبا رئيسيا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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