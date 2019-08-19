ليبيا على طاولة حوارات بوتين وماكرون

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في العاصمة باريس لإجراء مباحثات تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أكد في وقت سابق أن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، كما تعد لاعبا رئيسيا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران.

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