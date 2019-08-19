الميهوب: الميليشيات التشادية التي أحرقت المنازل بمرزق مدعومة من حكومة الوفاق

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن المليشيات التشادية التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

الميهوب قال في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”أمس الأحد:”لدينا معلومات مثبتة على تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي ويتم تمويل هذه المليشيات عن طريق أسامة جويلي”.

وتابع الميهوب:”هذا أصبح مجلسا إرهابيا وليس مجلسا للوفاق وأنه لا يمثل ليبيا خاصة أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات ويرعى الإرهاب كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام”.

كما شدد على أن الجيش يتعامل بكل حرفية مع المرتزقة بالمنطقة الجنوبية،لافتاً إلى أنه سيتم محاكمة السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للمليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.

هذا وطالبت الدفاع والأمن القومي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ كافة الإجراءات إزاء عمليات تمويل الإرهاب في ليبيا واتخاذ مواقف ضد الشخصيات التي تمول الجماعات الإرهابية لما تمثله من خطورة على السلم والأمن الدوليين.

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