التعليم : 63 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية

قالت وزارة التعليم المفوضة إن قرابة ثلاثة وستين ألف طالب وطالبة توجهوا صباح أمس الأحد لإجراء الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، في خمس وستين بلدية ومنطقة تعليمية.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن الطلاب وزعوا على مئتين وخمس عشرة لجنة امتحانية، مشيرة إلى أن الوزير المفوض عثمان عبد الجليل أجرى سلسلة من اللقاءات للوقوف على جاهزية كافة قاعات الامتحانات بمختلف مناطق وبلديات ليبيا، إضافة إلى عشر لجان نوعية تم تشكيلها للإشراف والمتابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا