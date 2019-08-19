فارس: تركيا تضع الناتو في مواجهة مباشرة مع الجيش الليبي

واشنطن-العنوان

أكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدشين تركيا لقواعد لها في غرب ليبيا يعد تطورًا خطيرًا ويضع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في حرب مباشرة مع القوات المسلحة الليبية.

وتركيا هي إحدى الدول الأعضاء لحلف الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي) المتكون من 28 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقال فارس تدوينة على موقع تويتر: “إن حكومة الرئيس أردوغان تبني قواعد في مناطق ميليشيات الإخوان في غرب ليبيا، بينما يغير طيران الجيش الوطني الليبي على مواقع “الدرون” التركية في مصراتة”.

وأضاف، “أن هذا التطور خطير، لأنه يضع عضو حلف الناتو في حرب مع القوات الليبية”.

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