أكد عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، أن كل ما شهدته ليبيا ودول “الربيع العربي” كان من جراء سياسات جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية.

وقال عبد النبي، في تصريح صحفي، الإثنين، إن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين من صنع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وذكر بما فعلته هذه الجماعة من قيامها بانقلاب على السلطة التشريعية في ليبيا بعد خسارتها للانتخابات في عام 2014م.

