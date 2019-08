يعتزم الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، الاجتماع بنظيره الفرنسي ” ايمانويل ماكرون” اليوم في العاصمة باريس لإجراء مباحثات تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

