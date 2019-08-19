شركة لكهرباء تؤكد إقتحام مقر دائرة توزيع حي الأندلس من قبل مجموعة مسلحة

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على إستمرار الاعتداءات الشبه اليومية على العاملين ومكونات الشبكة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة من أجل استقرار الشبكة الكهربائية والتي لمسها المواطن خلال هذه الأيام.

العامة للكهرباء بيّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن هذه الإعتداءات هي العقبة الحقيقية التي تقف عائقاً أمام تلك الجهود حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون بالدخول إلى مقر دائرة توزيع حي الاندلس واشهروا السلاح على المناوبين وقاموا بالسطو على نقوذهم الشخصية وهواتفهم وسيارة لأحد المناوبين ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأعربت الشركة عن إستنكارها لهذا هذا العمل الذي يؤثر سلباً على نفوس العاملين وجهودهم المضاعفة التي يقومون بها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية.

كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بحماية مقار الشركة العامة للكهرباء وعامليها .

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