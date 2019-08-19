الملف الليبي ضمن مباحثات روسية فرنسية في باريس

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبحسب مصادر إعلامية قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 بقيادة فرنسا مبينا انه حول البلاد إلى نقطة عبور للمسلحين وتجار البشر.

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