زار ممثل البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة المقيم في ليبيا جيراردو نوتو ، وممثل من مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق مدينة سرت.

وتهدف الزيارة إلى متابعة التقدم المحرز لأعمال مرفق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي .

