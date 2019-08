المتوسط:

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن مساهمته في إنشاء مركز يقدم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين من الأزمة في مصراتة وتاجوراء.

ويهدف المركز إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر المهجرة والذين تعرضوا إلى أعمال عنف بسبب الاشتباكات والقتال.

