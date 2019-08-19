عبد النبي: تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين هما من صنع جماعة الإخوان المسلمين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي أن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين هما من صنع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً من قبل مجلس النواب.

عبد النبي أشار في تصريحات خاصة لقناة “الفضائية الليبية” اليوم الاثنين إلى أن كل ما شهدته ليبيا ودول الربيع العربي كان من جراء سياسات هذه الجماعة.

وأضاف أن هذه الجماعة قامت بالانقلاب على السلطة التشريعية في ليبيا بعد خسارتها للانتخابات في عام 2014.

وبشأن جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الاثنين ، بيّن عبد النبي أن الجلسة من المتوقع أن تناقش الأوضاع في مدينة مرزق وسبل دعم القوات المسلحة في حربها على المليشيات غرب البلاد.

ودعا عضو مجلس النواب في ختام تصريحاته أعضاء المجلس للالتزام بحضور الجلسات خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

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