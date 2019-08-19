5 ملفات أمام مجلس النواب اليوم

بدأ مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق اليوم الاثنين جلسته الرسمية، والتي من المقر أن يناقش خلالها 5 ملفات هامة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الجلسة التي تنعقد برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور عدد من النواب ناقشت بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا.

كان مجلس النواب رحب في الرابع عشر من أغسطس ببيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن «سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا من خلال عدد من الثوابت، في مقدمتها أن يكون الحل من خلال مجلس النواب».

اقرأ أيضا: مجلس النواب يرحب ببيان الخارجية المصرية بشأن الأزمة الليبية

ومن المقرر أن يناقش النواب نتائج زيارة وفد النواب الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وفق بليحق. كما تبحث الجلسة تطورات الأحداث في مدينة مرزق، والإجراءات التي من المتوقع اتخاذها حيال «النواب المنشقين عن المجلس ويعقدون اجتماعات في طرابلس»، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيجري «مناقشة مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس».

كان هيئة رئاسة مجلس النواب، دعت كافة الأعضاء لحضور جلسة اليوم الإثنين المقبل، وأضافت، في دعوة رسمية لأعضاء المجلس، «للأهمية يطلب من جميع الأعضاء الحضور».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا