أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق ، أن المجلس يناقش البيان الصادر عن الخارجية المصرية حول ليبيا .

وأضاف بلحيق ، في تصريحات صحفية له، أن المجلس سيناقش الأوضاع في مرزق ومرحلة مابعد تحرير طرابلس “.

وأوضح، أن مجلس النواب يستأنف جلساته في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح”.

