صحة المؤقتة تصدر جملة من التوجيهات والتعليمات لتنظيم عمل القطاع الصحي

ليبيا – أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب جملة من التوجيهات والتعليمات الهامة لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات.

وزير الصحة أصدر وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة تعليماته العاجلة إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية ومديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات ومدير جهاز الإمداد الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وذلك في إطار المصلحة العامة وتطبيقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل وحفاظا على المال العام.

وأهاب بضرورة تفعيل المنظومات الإدارية والمالية والمتمثلة في تفعيل منظومة قسم العاملين وإدارج كافة البيانات الخاصة بالعاملين مع التشديد على سرعة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بنظام البصمة .

ووجه وزير الصحة في تعليماته على سرعة إنشاء وتفعيل منظومة المخازن ومنظومة للأجهزة والمعدات الطبية بما يضمن الحصول على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمخازن وما في حكمها.

كما أكد على ضرورة تفعيل المنظومة المالية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية والاجهزة التابعة للقطاع لتمكين الحصول على بيانات المالية للمرتبات والمصروفات وربطها مع أقسام ومكاتب المعلومات والتوثيق بما يضمن توفير البيانات والإحصائيات وسرعة انسياب المعلومات ومساعدة متخذ القرار على وضع المؤشرات الخاصة بإداء المؤسسات وتقييم عملها .

وطالب وزير الصحة من كافة مدراء المرافق الصحية إعداد سجل للأصول الثابتة والمنقولة وتحديثه بشكل دوري مع ضرورة إعداد الاحتياجات الفعلية على شكل مجدول بحسب الأولويات على فترات زمنيه منتظمة لستهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وشدد على ضرورة إعداد تقارير المتابعة في المشروعات التي تمت إحالتها إليكم مع تقدير نسب الإنجاز ومتابعة التنفيذ والتواصل المستمر مع الإدارة المختصة بديوان وزارة الصحة، مشيراً إلى أهمية اعداد خطط التطوير والتحديث ودراستها وتشجيع الكوادر الشابة في مجال التدريب والاهتمام بالعمل الجماعي المنظم بما يضمن تعزيز القدرات وتطوير عمل المؤسسات.

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