استئناف جلسات النواب اليوم في طبرق

استأنف مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور عدد من الأعضاء.

وحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق لقناتنا فقد استهل النواب جلستهم بمناقشة بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا، كما ستتم مناقشة عدد من البنود كالاطلاع على نتائج زيارة وفد المجلس للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذلك مناقشة أحداث مرزق ومرحلة ما بعد تحرير العاصمة، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالنواب المنقطعين عن الجلسات والذين يعقدون اجتماعات في طرابلس.

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