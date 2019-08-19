19 أغسطس.. مواجهة أعادت خليج سرت ليبياً

تصادف اليوم الاثنين الذكر 38 لإسقاط ليبيا، طائرة أمريكية من طراز F14 فوق خليج سرت وانتزاعها السيطرة على الخليج وحسم الجدل بشأن أحقية ليبيا في الخليج.

بوابة أفريقيا الإخبارية تستعرض أهم المعلومات عن المواجهة.

خليج سرت جزء من الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط

يمتد بطول 800 كيلومتر من مدينة بنغازي حتّى مصراتة

تقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي

عام 1973 أعلنت ليبيا أن خليج سرت جزء من مياها الإقليمية

رفضت أميركا هذا الإعلان

تمركز الأسطول السادس الأمريكي في المتوسط وبدأ يجري مناورات فيه

تعمّدت الطائرات الأميركية اختراق المجال الجوي لخليج سرت

19 أغسطس 1981 جرت مواجهة بين طائرات ليبية وأميركية فوق الخليج

اسقطت ليبيا طائرة أمريكية في المواجهة

بطلا المواجهة بلقاسم مسيك، ومختار الجعفري

توقفت أمريكا عن المناورات العسكرية فوق الخليج

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا