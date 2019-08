مجلس النواب يناقش بيان ” الخارجية المصرية” حول ليبيا

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الأثنين بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح عيسى” وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق فإن مجلس النواب قد استهل جلسته بمناقشة بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا.

وأضاف بليحق بأن المجلس سيناقش عدد من البنود على رأسها،الاطلاع على نتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة وفرنسا وكذلك مناقشة أحداث مرزق ومناقشة الإجراءات حول النواب المنشقين عن المجلس والذين يعقدون اجتماعات في طرابلس ومناقشة مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس وغيرها من البنود .

