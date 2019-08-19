المنفور: سلاح الجو قام بـ13 ضربة جوية لمنشآت عسكرية في مصراتة

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن سلاح الجو نفذ 13 ضربة جوية لمنشآت عسكرية في مصراتة.

وأضاف المنفور في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية أن هذه المنشآت هي تنفيذ لأجندات تركية في ليبيا تهدف لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير العاصمة من قبضة الإرهاب حسب وصف المنفور.

وأوضح المنفور أن الضربات استهدفت ثلاثة مستودعات لتخزين الطائرات التركية المسيرة إضافة إلى أهداف اخرى من بينها طائرة كانت في ساحة سرب سعدون

وتوعد المنفور باستهداف جميع الأهداف المرتبطة بأي أعمال عسكرية تعرقل تقدمات الجيش الوطني.

إلى ذلك أكد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني سيحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة، أمس الأحد، إن المشير حفتر يقوم بالإشراف والمتابعة بشكلٍ مُباشر لاستهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن الغارات استهدفت الكلية الجوية في مصراتة لأنها تحولت إلى “قاعدة تركية” وباتت تشكل خطرا على الجيش الوطني وليبيا.

ولفت المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأحد، إلى أن الجيش رصد إنشاء 4 “دشم عسكرية” جديدة في الكلية الجوية بمصراتة تلائم الطائرات المسيرة التركية، لذلك تم استهداف القاعدة لتكون ضربة استباقية لضمان عدم استخدامها ضد الجيش.

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