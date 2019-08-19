داخلية الوفاق تقيم تمركزات أمنية جنوب طرابلس

قـامت قـوة الـتدخل الـسريع بـالإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي بـتأمين جـنوب الـعاصمة طـرابلس بإقامة تمركزات ودوريات أمـنية فـي الـعديد مـن الـمناطق.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إقامة التمركزات الأمنية يأتي فـي إطـار الـحفاظ عـلى الأمـن والاستقرار والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة.

فيما قامت وحدة مُكافحة الإرهاب التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بعمل استيقافات أمنية في الفترة الليلة في عدة أماكن

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مهام الوحدة تقتصر على ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون والمَطلوبين للعدالة، ومُتابعة ورصد أي أعمال إرهابية ومواجهة أي اختراق أمني قد يحدث كما تعمل على دعم باقي الوحدات التابعة للفرع والأجهزة الأمنية العاملة داخل بلديتي تاجوراء والقربوللي.

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