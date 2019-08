كشف آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء طيار ركن محمد المنفور عن تنفيذ 13 ضربة جوية لمنشآت عسكرية في مصراتة.

وأوضح المنفور، أن ” هذه المنشآت هي تنفيذ لأجندات تركية في ليبيا تهدف لعرقلة تقدم الجيش”.

وأضاف المنفور، أن” الضربات استهدفت ثلاثة مستودعات لتخزين الطائرات التركية المسيرة إضافة إلى أهداف اخرى من بينها طائرة كانت في ساحة سرب سعدون”.

