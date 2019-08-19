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تسييري طبرق يعلن عودة المياه إلى الأحياء خلال الساعات القادمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 19 أغسطس 2019 (وال) – أعلن رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية، عودة المياه إلى الأحياء خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة، وفق خطة شركة التحلية، بعد شكاوى المواطنين بنقص المياه الأيام الماضية.

و أشار بو الخطابية وفق بيان للمجلس نشر على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، إلى أن سبب نقص المياه وجود عطل في إحدى الغلايات بمحطة التحلية، لافتًا إلى أن تم استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح العطل.

وأوضح بوالخطابية أن شركة التحلية من الشركات المتعاونة مع البلدية وتعمل مع الصالح العام بخلاف ما يدور في شركة المياه والصرف الصحي. (وال – بنغازي) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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