«تسييري طبرق» يبحث استكمال مدرسة تحت الإنشاء منذ 10 أعوام

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع عدد من سكان حي الزهور، اليوم الإثنين، استكمال إنشاء المدرسة الموجودة بالحي، التي بدأ تنفيذها منذ أكثر من 10 سنوات.

تركزت المناقشة حول توفير «تريلات» بصفة مؤقتة، للانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة، حيث اتصل رئيس المجلس بمدير مكتب تعليم طبرق لتوفير «التريلات» المطلوبة، وفق بيان المجلس على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

ووفق البيان، حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري، ميمون عبدالرسول، ومدير مكتب المشروعات، المهندس نصر شرح البال.

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والأربعاء الماضي، أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الشروع في إكمال بناء مدرسة «مفترق سلامة»، التي توقف العمل فيها منذ أكثر من 30 عامًا بسبب نزاع قبلي على ملكية الأرض واختلاف بعض الجهات حول تبعيتها.

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