إمغيب : نفط الجنوب يقتل به أهل الجنوب وإيقاف تصديره واجب وطني ومطلب شعبي

طبرق 19 أغسطس 2019 (وال) – اتهم عضو مجلس النواب سعيد إمغيب رئيس المجلس الرئاسي المغتصب للسلطة فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله، بأنهم يستخدمون عائدات النفط الليبي لتمويل الإرهاب والمليشيات المسلحة في طرابلس.

إمغيب قال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السراج والكبير وصنع الله يدعمون المرتزقة والمعارضة التشادية لاحتلال الجنوب وتقتيل المواطنين الأبرياء الآمنين الآن في مدينة مرزق.

وطالب أمغيب القيادة العامة للقوات المسلحة، بإيقاف تصدير النفط من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة وحماية القوات المسلحة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والمرتزقة، معتبراً في الوقت ذاته أن نفط الجنوب يقتل به أهل الجنوب، لذلك فإن إيقاف تصدير النفط مطلب شعبي وواجب وطني . (وال – طبرق)

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