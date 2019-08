“داخلية الوفاق” تعلن ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات

تـمكن أعـضاء مـكتب تـحريات الإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات التابع لوزارة الداخليو بحكومة الوفاق مـن الـقبض عـلى تـشكيل عـصابي يـمتهن جـلب مـخدر الـكوكايين لـداخل الأراضـي اللـيبيـة .

وأوضحت الوزارة، أن ” التشكيل يـترأسه شـخص نـيجيري الـجنسية, حـيث تـم ضـبط الـتشكيل وبـحوزته (50 جـرام مـن مـخدر الـكوكايين) وبـالاستدلال مـعه اعــترف بــوجود بــاقي الــكمية داخـل مـنزل بـمنطقة ورشـفانة وتـم الانـتقال للـمكان وضـبط شـخـص آخـر نـيجيري الـجنسية مـن ضـمن عـناصر الـتشكيل الـعصابي وتـم ضـبط بـاقي الـكمية والـتي تـقدر بـحوالي ( 4 كيلو جـرام ) مـن مـخدر الـكوكايين”.

