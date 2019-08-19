مجلس أعيان غات يناقش عددا من القضايا المجتمعية والخدمية

عقد مجلس أعيان وحكماء غات اجتماعا تشاوريا حول أهم القضايا المجتمعية والخدمية والزيارات التي قام بها وفد من الأعيان، ومنها زيارة الحكومة المؤقتة ولقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وناقش المجتمعون حلولا للمشاكل الخدمية بمختلف محلات البلدية وهي العوينات وايسين وتهالا وغات المدينة والبركت، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية بصفة عامة، حيث تقرر جمع تبرعات لسكان مدينة مرزق والتواصل معهم من أجل حل المشاكل العالقة.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجالس الاجتماعية ومجالس الشباب، ومديرو القطاعات الخدمية والمصرفية بالمنطقة.

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